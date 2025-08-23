Statistik Bali United Menterang, tetapi Kalah Telak, Persebaya Bermain Efektif

JPNN.com

Striker Bali United Boris Kopitovic berduel dengan pemain belakang Persebaya sebelum menjebol gawang Ernando Ari di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam. Persebaya berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 5 - 2. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya memperbarui rekor pertemuannya dengan Bali United saat mengalahkan tim tamu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam dengan skor telak 5 – 2.

Kekalahan ini membuat rekor pertemuan kedua tim terkoreksi.

Persebaya kini berhasil mengalahkan Bali United lima kali, sementara Serdadu Tridatu menang tujuh kali, satu laga lagi berakhir imbang.

Yang menarik, kemenangan yang diperoleh Persebaya justru terjadi saat bermain negatif, lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan cepat untuk menjebol gawang Bali United.

Pemain Persebaya bermain lebih efektif dibandingkan Bali United yang mendominasi jalannya pertandingan sepanjang laga bergulir.

Berdasar statistik yang dilansir ILeague, Bali United mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 62 persen, sementara tuan rumah Persebaya hanya 38 persen.

Meski demikian, kedua kesebelasan hampir berimbang saat melepaskan tembakan ke gawang lawan.

Pemain Persebaya berhasil melepaskan 13 kali tembakan, 11 di antaranya mengarah ke gawang Mike Houptmeijer, empat menjadi gol.

