Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur
bali.jpnn.com, SURABAYA - Misi Bali United mempertahankan misi positif saat melawan Persebaya Surabaya tak terwujud saat bentrok pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/8) malam.
Bali United takluk dari tuan rumah Persebaya dengan skor telak 2 – 5.
Menariknya, lima gol Persebaya diborong pemain asing The Green Force.
Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.
Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.
Dua gol Bali United dicetak Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.
Kekalahan telak ini membuat Bali United tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan dua poin, sementara Persebaya merangkak ke posisi ketiga dengan enam poin.
Seperti diprediksi, laga kedua tim berjalan dengan sengit sejak menit awal pertandingan.
