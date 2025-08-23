JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur

Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 21:15 WIB
Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya berduel dengan pemain belakang Persebaya sebelum menjebol gawang Ernando Ari di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8). Bali United kalah dari Persebaya dengan skor telak 2 - 5. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Misi Bali United mempertahankan misi positif saat melawan Persebaya Surabaya tak terwujud saat bentrok pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Bali United takluk dari tuan rumah Persebaya dengan skor telak 2 – 5.

Menariknya, lima gol Persebaya diborong pemain asing The Green Force.

Baca Juga:

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.

Dua gol Bali United dicetak Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Baca Juga:

Kekalahan telak ini membuat Bali United tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan dua poin, sementara Persebaya merangkak ke posisi ketiga dengan enam poin.

Seperti diprediksi, laga kedua tim berjalan dengan sengit sejak menit awal pertandingan.

Bali United takluk dari tuan rumah Persebaya dengan skor telak 2 – 5. Menariknya, lima gol Persebaya diborong pemain asing The Green Force.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persebaya Persebaya vs Bali United Rekor Bali United H2H Persebaya vs Bali United pemain asing Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Stadion GBT Surabaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur - JPNN.com Bali
    Rekor Bali United Tercoreng 5 Pemain Asing Persebaya, Hancur Lebur
  2. Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez - JPNN.com Bali

    Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez

  3. Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU