Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:19 WIB
Duel big match Persebaya kontra Bali United, Sabtu (23/8) malam menjadi ajang duel pelatih Eropa. Bali United bersama Johnny Jansen, sementara Persebaya dengan Eduardo Perez. Foto: Bali United dan Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel big match tersaji pada pekan ketiga Super League 2025-2026 antara Persebaya kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam ini.

Ini menjadi pertemuan perdana musim ini bagi kedua tim dengan nahkoda baru.

Bali United bersama Johnny Jansen, sementara Persebaya dengan Eduardo Perez.

Kedua pelatih datang dari negara dengan filosofi menyerang, Belanda dan Spanyol.

Johnny Jansen dan Eduardo Perez bakal beradu taktik di arena pertandingan.

Jika melihat catatan statistik, Bali United lebih unggul dengan kemenangan atas tuan rumah Persebaya dalam enam pertandingan terakhir.

Kemenangan Serdadu Tridatu diraih sejak akhir musim 2022 lalu hingga pertengahan musim 2025 ini.

Namun, Johnny Jansen mengaku tidak terlalu fokus akan catatan statistik yang tercatat dalam sejarah pertemuan kedua tim.  

  Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez
