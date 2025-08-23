Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pemain muda Persebaya Toni Firmansyah memastikan skuad Bajol Ijo siap tempur melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Menurut Toni Firmansyah, semua pemain telah mempersiapkan diri sejak sepekan terakhir, mencari celah untuk bisa mengalahkan lawan.

Berbekal latihan keras, Toni Firmansyah percaya diri Persebaya bisa memenangkan pertandingan kandang perdana musim ini.

Pada laga kandang sebelumnya, Persebaya takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0 – 1.

“Semua pemain sudah siap dan akan bekerja keras.

Semoga bisa mendapatkan tiga poin untuk Bonek dan Bonita,” ujar Toni Firmansyah dilansir dari Antara.

Pemain yang bisa berposisi sebagai bek kiri dan gelandang bertahan ini percaya diri menghadapi Bali United setelah pekan lalu meraih tiga poin di kandang Persita.

Pada laga terakhir, Toni Firmansyah bahkan terpilih sebagai Young Player of The Week pada pekan kedua Super League 2025-2026.