JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:31 WIB
Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Eduardo Perez tak peduli dengan rekor pertemuan kedua tim yang berpihak ke Bali United, menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam ini. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Eduardo Perez rupanya telah lama menganalisis kekuatan dan kelemahan Bali United menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam ini.

Berdasar analisis tim kepelatihan Persebaya, pemain Bali United memiliki kualitas di atas rata-rata, bukan hanya Irfan Jaya yang kerap menjadi andalan tim untuk mencetak gol.

“Kami tahu potensi Bali United, bukan hanya satu pemain. Semua pemain mereka punya kualitas,” ujar Eduardo Perez dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Bukan hanya memiliki pemain kualitas, Bali United punya rekor mentereng setiap bentrok melawan Persebaya.

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.

Dalam 12 kali pertemuan di Liga 1, Bali United berhasil memenangkan tujuh pertandingan, sementara Persebaya hanya menang empat kali, satu laga berakhir imbang.

Baca Juga:

Di Piala Presiden, kedua tim bertemu sekali dan Bali United berhasil menjadi pemenang.
Dominasi Bali United atas Persebaya membuat Serdadu Tridatu berhasil mengoleksi 22 poin, sementara skuad Bajol Ijo hanya 16 poin.

Yang menarik, dominasi Bali United tak hanya terjadi saat bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tetapi juga Stadion GBT, markas Persebaya Surabaya.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez tak peduli dengan rekor pertemuan kedua tim yang berpihak ke Bali United. Bagi Eduardo, rekor itu tak penting karena berbeda
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya bali united Persebaya vs Bali United Eduardo Perez Head to Head Persebaya vs Bali United H2H Persebaya vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda - JPNN.com Bali
    Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda
  2. Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya

  3. Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU