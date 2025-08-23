Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Eduardo Perez rupanya telah lama menganalisis kekuatan dan kelemahan Bali United menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam ini.

Berdasar analisis tim kepelatihan Persebaya, pemain Bali United memiliki kualitas di atas rata-rata, bukan hanya Irfan Jaya yang kerap menjadi andalan tim untuk mencetak gol.

“Kami tahu potensi Bali United, bukan hanya satu pemain. Semua pemain mereka punya kualitas,” ujar Eduardo Perez dilansir dari Antara.

Bukan hanya memiliki pemain kualitas, Bali United punya rekor mentereng setiap bentrok melawan Persebaya.

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.

Dalam 12 kali pertemuan di Liga 1, Bali United berhasil memenangkan tujuh pertandingan, sementara Persebaya hanya menang empat kali, satu laga berakhir imbang.

Di Piala Presiden, kedua tim bertemu sekali dan Bali United berhasil menjadi pemenang.

Dominasi Bali United atas Persebaya membuat Serdadu Tridatu berhasil mengoleksi 22 poin, sementara skuad Bajol Ijo hanya 16 poin.

Yang menarik, dominasi Bali United tak hanya terjadi saat bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tetapi juga Stadion GBT, markas Persebaya Surabaya.