Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:40 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen tak ambil pusing timnya belum menang. Optimistis kemenangan akan datang segera. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pernyataan menarik dilontarkan pelatih Bali United Johnny Jansen sehari menjelang duel big match kontra Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/8) besok.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle itu mengaku tak ambil pusing dengan pencapaian Bali United dalam dua laga awal Super League 2025-2026.

Meski baru meraih dua poin dari dua kali imbang melawan Persik dan Malut United, Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen mengatakan Bali United berada dalam arah yang benar.

Bali United musim ini tampil berbeda dibandingkan dengan musim sebelumnya.

Bila musim lalu banyak mengandalkan permainan bertahan dan counter attack, tetapi musim ini Bali United berani menerapkan permainan menyerang.

Empat gol dalam dua laga terakhir mengindikasikan betapa ganasnya lini serang Bali United musim ini.

Bali United bahkan menjadi satu-satunya tim yang menempati posisi pertama dengan 38 percobaan tembakan, 12 di antarannya tembakan tepat mengarah ke gawang lawan.

Jo Jansen hanya berharap perkembangan timnya semakin meningkat dan kemenangan bisa diraih pada pekan ketiga saat bertandang ke Surabaya.

