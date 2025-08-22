JPNN.com

Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:22 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan Bali United siap melawan Persebaya di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu, besok. Foto; Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Bali United Johnny Jansen percaya diri menjelang laga pekan ketiga Super League 2026-2026 kontra tuan rumah Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam besok.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, kemenangan Bali United tinggal menunggu waktu, entah terjadi pada saat laga tandang maupun kandang.

Jo Jansen mengatakan yang harus dilakukan para pemain adalah bekerja keras menerapkan taktik saat latihan untuk bisa meraih kemenangan.

“Kami memang belum meraih kemenangan, tetapi kami merasa sudah mulai mengembangkan permainan sesuai filosofi tim,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Jo Jansen langsung melakukan evaluasi terhadap tim setelah dipaksa bermain imbang Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, pekan lalu.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini berusaha memperbaiki kekurangan tim, termasuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Persebaya.

“Secara keseluruhan tim sudah sangat bagus dan berkembang.

Kami tentu kecewa belum meraih kemenangan, tetapi melihat perkembangan tim yang makin baik, kemenangan itu akan hadir, tinggal menunggu waktu,” kata Johnny Jansen.

