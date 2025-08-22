JPNN.com

JPNN.com Bali Sport 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

Jumat, 22 Agustus 2025 – 07:29 WIB
3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya merayakan gol ke gawang Persebaya yang dikawal Andhika Ramadhani di Stadion GBT, Surabaya, Jumat (23/5/2025) malam. Bali United mengalahkan Persebaya dengan skor 3 - 1. Kedua kesebelasan kembali bentrok musim ini di tempat yang sama, Sabtu (23/8) besok. Foto: Media Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan ketiga Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Persebaya dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam pukul 20.00 WITA.

Pertandingan big match ini menjadi pertemuan ke-14 bagi kedua tim, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden.

Baca Juga:

Laga ini diprediksi berjalan sengit dan menarik mengingat kedua kesebelasan berambisi meraih kemenangan.

Persebaya berusaha melanjutkan tren positif di kandang sendiri, setelah laga sebelumnya meraih kemenangan kontra Persita di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Bali United di lain sisi mengincar kemenangan perdana musim ini setelah pada dua pertandingan sebelumnya hanya meraih dua poin, hasil dari dua kali imbang melawan Persik dan Malut United.

Baca Juga:

1. Bali United Terlalu Tangguh

Pertandingan big match ini menjadi pertemuan ke-14 bagi kedua tim, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.

Persebaya dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam pukul 20.00 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya bali united Persebaya vs Bali United Fakta Menarik Persebaya vs Bali United Super League Super League 2025-2026 H2H Persebaya vs Bali United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali
    3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor
  2. Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan - JPNN.com Bali

    Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan

  3. Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes - JPNN.com Bali

    Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU