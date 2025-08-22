3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan ketiga Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Persebaya dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam pukul 20.00 WITA.

Pertandingan big match ini menjadi pertemuan ke-14 bagi kedua tim, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden.

Laga ini diprediksi berjalan sengit dan menarik mengingat kedua kesebelasan berambisi meraih kemenangan.

Persebaya berusaha melanjutkan tren positif di kandang sendiri, setelah laga sebelumnya meraih kemenangan kontra Persita di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Bali United di lain sisi mengincar kemenangan perdana musim ini setelah pada dua pertandingan sebelumnya hanya meraih dua poin, hasil dari dua kali imbang melawan Persik dan Malut United.

1. Bali United Terlalu Tangguh

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.