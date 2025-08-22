Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Eduardo Perez masih otak-atik starting XI Persebaya saat melawan Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Memainkan skema 4 – 2 – 3 – 1, Eduardo Perez membutuhkan pemain yang siap tempur menghadapi Bali United.

Meski sudah menentukan skema, tetapi Edu, sapaan akrab Eduardo Perez belum menentukan starting XI pemain Persebaya untuk melawan Bali United.

Baca Juga: Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT

Edu masih mencari komposisi terbaik sebelum laga dimulai.

“Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk susunan pemain akan diumumkan dua jam sebelum pertandingan dimulai," kata Eduardo Perez dilansir dari ILeague.

Merujuk dua laga sebelumnya, Ernando Ari diperkirakan masih menempati mistar gawang Persebaya Surabaya.

Bek tengah ditempati Risto Mitrevski dan Dime Dimov, ditopang duo bek sayap, Toni Firmansyah dan Arief Catur.