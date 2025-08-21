Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes

JPNN.com

Kapten Persebaya Bruno Moreira berduel dengan pemain Persita Eber Bessa pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 pekan lalu. Persebaya ditetapkan sebagai tim paling fair play. Foto; Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Catatan apik diraih Persebaya menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/8) lusa.

Otoritas Liga Indonesia, ILeague, menetapkan Persebaya sebagai tim paling fair play dalam dua laga terakhir.

Selain Persebaya, ada Borneo FC dan Persik Kediri yang masuk daftar.

Ketiganya masuk tim yang tidak doyan main kartu.

Dalam dua laga terakhir, pemain ketiga tim itu hanya mendapat dua kartu kuning alias satu kuning per laga.

ILeague juga mencatat wasit telah mengeluarkan 75 kartu kuning dalam dua laga terakhir.

Menariknya, 29 kartu kuning diberikan kepada pemain yang berposisi sebagai gelandang.

Fakta menarik lainnya, dua kartu kuning diberikan kepada kiper dan dua kartu merah langsung (straight red card) yang masing-masing diberikan kepada bek dan gelandang.

Catatan apik diraih Persebaya menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/8)
