JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kualifikasi Piala Asia U23 2026: Gerald Vanenburg Panggil 3 Pemain Bali United

Kualifikasi Piala Asia U23 2026: Gerald Vanenburg Panggil 3 Pemain Bali United

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:08 WIB
Kualifikasi Piala Asia U23 2026: Gerald Vanenburg Panggil 3 Pemain Bali United - JPNN.com Bali
Bali United mengumumkan tiga pemainnya mendapat panggilan membela Timnas U23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ketiganya, yakni Kadek Arel, Jens Ravens dan Rahmat Arjuna. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengumumkan tiga pemainnya mendapat panggilan membela Timnas U23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Ketiganya adalah bek tengah Kadek Arel Priyatna, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Pelatih Gerald Vanenburg memanggil ketiganya untuk persiapan berlaga di Grup J Kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 3 – 9 September 2025.

Baca Juga:

“Tiga pemain Bali United Kadek Arel Priyatna, Rahmat Arjuna dan Jens Raven mendapatkan panggilan pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia di Surabaya mulai dari 25 - 31 Agustus 2025.

TC ini dalam rangka persiapan sebelum Garuda Muda tampil di AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers.

Sementara agenda AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers akan digelar pada 31 Agustus hingga 10 September di Sidoarjo,” tulis Bali United di akun Instagram klub.

Baca Juga:

Pemanggilan ketiga pemain Bali United itu tertuang melalui surat PSSI nomor 4154/AGB/528/VII-2025 tertangggal 19 Agustus 2025.

Pada pemanggilan ini, pelatih Gerald Vanenburg bisa memanggil pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 lalu.

Bali United mengumumkan tiga pemainnya mendapat panggilan membela Timnas U23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kualifikasi Piala Asia U23 2026 Gerald Vanenburg bali united kadek arel Rahmat Arjuna Jens Raven Timnas U23 Indonesia Piala Asia U23 2026 TC Timnas U23 Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT

  2. H2H Persebaya vs Bali United: Serdadu Tridatu Dominan, Bajol Ijo Peluang Revans - JPNN.com Bali

    H2H Persebaya vs Bali United: Serdadu Tridatu Dominan, Bajol Ijo Peluang Revans

  3. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali

    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU