Kualifikasi Piala Asia U23 2026: Gerald Vanenburg Panggil 3 Pemain Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengumumkan tiga pemainnya mendapat panggilan membela Timnas U23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Ketiganya adalah bek tengah Kadek Arel Priyatna, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Pelatih Gerald Vanenburg memanggil ketiganya untuk persiapan berlaga di Grup J Kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 3 – 9 September 2025.

“Tiga pemain Bali United Kadek Arel Priyatna, Rahmat Arjuna dan Jens Raven mendapatkan panggilan pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia di Surabaya mulai dari 25 - 31 Agustus 2025.

TC ini dalam rangka persiapan sebelum Garuda Muda tampil di AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers.

Sementara agenda AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers akan digelar pada 31 Agustus hingga 10 September di Sidoarjo,” tulis Bali United di akun Instagram klub.

Pemanggilan ketiga pemain Bali United itu tertuang melalui surat PSSI nomor 4154/AGB/528/VII-2025 tertangggal 19 Agustus 2025.

Pada pemanggilan ini, pelatih Gerald Vanenburg bisa memanggil pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 lalu.