Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT

bali.jpnn.com, SURABAYA - Dominasi Bali United setiap bentrok melawan Persebaya, rupanya, mendapat perhatian pelatih anyar Eduardo Perez.

Asisten pelatih Luis Milla saat menangani Timnas Indonesia beberapa tahun silam itu perlu memeras otak lantaran Bali United menjadi salah satu lawan yang sulit ditaklukkan Persebaya dalam beberapa musim terakhir.

Yang menarik, siapa pun pelatih Persebaya, Bali United terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Baik saat ditangani Aji Santoso, caretaker Uston Nawawi maupun Paul Munster.

Oleh karena itu, Edu, sapaan akrab Eduardo Perez berusaha mencari cara mengalahkan Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

“Kami tahu Bali United adalah tim yang sangat bagus, tahu kekuatan mereka.

Namun, saya juga tahu potensi tim kami sendiri,” ujar Eduardo Perez dilansir dari ILeague.

Pertandingan big match ini menjadi pertemuan ke-14 bagi kedua tim, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden.

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.