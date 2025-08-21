H2H Persebaya vs Bali United: Serdadu Tridatu Dominan, Bajol Ijo Peluang Revans

JPNN.com

Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:05 WIB
Pemain Bali United mengadang laju bola yang digiring pemain Persebaya saat bentrok di Stadion GBT musim lalu. Kedua kesebelasan kembali bentrok pada leg pertama Super League 2025-2026. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan ketiga Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Persebaya dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam pukul 20.00 WITA.

Pertandingan big match ini menjadi pertemuan ke-14 bagi kedua tim, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden.

Dalam 13 kali pertemuan sebelumnya, Bali United tampil dominan.

Dalam 12 kali pertemuan di Liga 1, Bali United berhasil memenangkan tujuh pertandingan, sementara Persebaya hanya menang empat kali, satu laga berakhir imbang.

Di Piala Presiden, kedua tim bertemu sekali dan Bali United berhasil menjadi pemenang.

Dominasi Bali United atas Persebaya membuat Serdadu Tridatu berhasil mengoleksi 22 poin, sementara skuad Bajol Ijo hanya 16 poin.

Yang menarik, dominasi Bali United tak hanya terjadi saat bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tetapi juga Stadion GBT, markas Persebaya Surabaya.

