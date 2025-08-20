JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:44 WIB
Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali
Toni Firmansyah tampil impresif dan membantu Persebaya meraih kemenangan 1-0 di kandang Persita Tangerang pekan lalu. Toni Firmansyah (nomor 68) duel dengan pemain Persita Eber Bessa. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya punya satu senjata andalan menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang.

Dia adalah gelandang tengah Toni Firmansyah.

Toni Firmansyah tampil impresif dan membantu Persebaya meraih kemenangan 1-0 di kandang Persita Tangerang pekan lalu.

Baca Juga:

Gelandang 20 tahun tersebut tampil selama 58 menit sebelum digantikan Kadek Raditya.

Gelandang Timnas U23 Indonesia ini tampil penuh percaya diri di lini tengah bersama dua gelandang asing, Milos Raickovic dan Francisco Rivera.

Perannya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan permainan Persebaya.

Baca Juga:

Berkat penampilan apiknya itu, Toni Firmansyah diganjar sebagai Young Player of The Week pada pekan kedua Super League 2025-2026.

Performa ciamik Toni Firmansyah menuai pujian dari sang pelatih Eduardo Perez.

Persebaya punya satu senjata andalan menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Toni Firmansyah Persebaya bali united Eduardo Perez Persebaya vs Bali United persita Young Player of The Week Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Tomo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali
    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji
  2. Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda - JPNN.com Bali

    Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

  3. Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU