Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya punya satu senjata andalan menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang.

Dia adalah gelandang tengah Toni Firmansyah.

Toni Firmansyah tampil impresif dan membantu Persebaya meraih kemenangan 1-0 di kandang Persita Tangerang pekan lalu.

Gelandang 20 tahun tersebut tampil selama 58 menit sebelum digantikan Kadek Raditya.

Gelandang Timnas U23 Indonesia ini tampil penuh percaya diri di lini tengah bersama dua gelandang asing, Milos Raickovic dan Francisco Rivera.

Perannya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan permainan Persebaya.

Berkat penampilan apiknya itu, Toni Firmansyah diganjar sebagai Young Player of The Week pada pekan kedua Super League 2025-2026.

Performa ciamik Toni Firmansyah menuai pujian dari sang pelatih Eduardo Perez.