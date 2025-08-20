Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 11:02 WIB
Winger Persebaya Malik Rizaldi berduel dengan gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente di Stadion GBT Surabaya, 8 Agustus 2025 lalu. Komdis PSSI menjatuhkan denda Rp 25 juta kepada Panpel Persebaya gegara suporter PSIM Yogyakarta. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib sial menimpa Persebaya menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026.

Mendekati laga big match Persebaya kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang, tuan rumah dihukum denda Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Dalam sidang putusan yang digelar Jumat (16/8) lalu, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp 25 juta kepada Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Persebaya.

Hukuman denda sebesar itu diberikan karena Panpel Persebaya dinilai gagal mengantisipasi kehadiran suporter PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Panitia gagal mengantisipasi kehadiran suporter PSIM Yogyakarta.

Oleh karena itu, menjatuhkan denda Rp 25.000.000 kepada panpel Persebaya,” bunyi putusan Komdis PSSI.

Sebagaimana diketahui, selain dihadiri Bonek dan Bonita, laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion GBT dihadiri suporter tim tamu.

Suporter PSIM Yogyakarta nekat datang ke Stadion GBT pada laga yang berlangsung 8 Agustus 2025 lalu itu.

Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp 25 juta kepada Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Persebaya sebelum laga melawan Bali United
