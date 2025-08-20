Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang anyar Jordy Bruijn mulai ikut latihan perdana di Bali United Training Center, Selasa (19/8) kemarin.

Jordy Bruijn terlihat melakukan latihan terpisah dengan pelatih fisik Bali United.

Pesepak bola 29 tahun itu terlihat latihan di pinggir lapangan, sementara pemain lain berlatih dengan pelatih Johnny Jansen dan staf kepelatihan.

Mantan rekan duet bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk semasa di NEC Nijmegen itu terlihat menikmati latihan perdananya di Bali United.

Seusai latihan, Jordy Bruijn buka-bukaan terkait keputusannya hijrah dari klub Eredivisie, Heracles Almelo menuju Liga Indonesia bersama Bali United.

Jordy Bruijn mengaku tertarik berkarier di Indonesia karena ada sosok Johnny Jansen, mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle.

Menurut Jordy Bruijn, Johnny Jansen alias Jo Jansen adalah pelatih yang membuatnya tak butuh waktu lama untuk berpikir pindah ke Bali United.

Jordy Bruijn seperti mengabaikan peluang untuk bisa bertahan lama bermain di Eropa saat tawaran datang ke dirinya.