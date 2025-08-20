Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi

JPNN.com

Gelandang serang anyar Jordy Bruijn mulai ikut latihan perdana di Bali United Training Center, Selasa (19/8) kemarin. Jordy Bruijn masih latihan terpisah dengan pelatih fisik. Belum diketahui apakah Jordy Bruijn akan diturunkan pelatih saat melawan Persebaya, Sabtu (23/8) mendatang. Foto: Bali United

Gelandang serang anyar Jordy Bruijn mulai ikut latihan perdana di Bali United Training Center, Selasa (19/8) kemarin.

Jordy Bruijn terlihat melakukan latihan terpisah dengan pelatih fisik Bali United.

Pesepak bola 29 tahun itu terlihat latihan di pinggir lapangan, sementara pemain lain berlatih dengan pelatih Johnny Jansen dan staf kepelatihan.

Latihan ini untuk persiapan Bali United menghadapi laga pekan ketiga Super League 2025-2026 melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang.

Latihan perdana ini membuat Jordy Bruijn terkesima dengan fasilitas latihan tim barunya.

“Sangat luar biasa.

Lapangan yang bagus dengan pemandangan yang sangat indah di sini (Bali United Training Center),” ujar Jordy Bruijn dilansir dari laman klub.

Jordy Bruijn optimistis bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan Bali United mengingat sang pelatih berasal dari Belanda.

