JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya

Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya

Rabu, 20 Agustus 2025 – 04:53 WIB
Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Eduardo Perez melakukan sejumlah pembenahan menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 antara tuan rumah melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) lusa. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Eduardo Perez melakukan sejumlah pembenahan menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 antara Persebaya melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) lusa.

Fokus mantan asisten pelatih Luis Milla di Timnas Indonesia itu adalah membenahi finishing lini serang Persebaya.

Alasan Eduardo Perez cukup masuk akal.

Baca Juga:

Persebaya dalam dua laga terakhir baru mencetak satu gol ke gawang lawan, yakni saat melawan Persita, sementara kala menjamu PSIM Yogyakarta kalah.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya mengingat Bali United adalah salah satu tim yang berbahaya di sektor penyerangan.

Bali United dan Dewa United adalah dua tim Super League musim ini yang paling agresif.

Baca Juga:

Berdasar catatan ILeague, Bali United menjadi tim paling banyak melepaskan tembakan, yakni sebanyak 38 tembakan dalam dua laga terakhir.

Posisi kedua ditempati Persija dengan 32 tembakan dan Dewa United dengan 30 kali shot on target.

Pelatih Eduardo Perez melakukan sejumlah pembenahan menjelang duel pekan ketiga Super League 2025-2026 antara Persebaya melawan Bali United di Stadion GBT
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Eduardo Perez Persebaya bali united Mihailo Perovic Persebaya vs Bali United Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Tomo Klasemen Super League 2025-2026 finishing Statistik Bali United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya - JPNN.com Bali
    Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya
  2. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

  3. Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi - JPNN.com Bali

    Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU