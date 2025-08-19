Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 12:58 WIB
Striker baru Persebaya Mihailo Perovic jadi ancaman Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bersiap menghadapi laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) mendatang.

Persebaya cukup percaya diri menghadapi Bali United setelah pada laga terakhir menang melawan Persita, di lain sisi Serdadu Tridatu ditahan imbang Malut United.

Meski Persebaya baru saja meraih kemenangan, tetapi sang pelatih Eduardo Perez gusar dengan performa sang striker Mihailo Perovic.

Pasalnya, sampai saat ini sang striker tak kunjung mencetak gol.

Mihailo Perovic tampil penuh saat Persebaya melawan PSIM Yogyakarta dan Persita.

“Dia (Mihailo Perovic) datang agak terlambat dibanding pemain lain karena kami baru merekrut.

Saya rasa di minggu kedua atau ketiga pramusim,” ujar Eduardo Perez dilansir dari laman ILeague.

Menurutnya, sang striker masih perlu beradaptasi dengan Liga Indonesia.

Namun, secara keseluruhan Eduardo Perez percaya dengan Mihailo Perovic
