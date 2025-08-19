JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

Selasa, 19 Agustus 2025 – 12:39 WIB
Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi - JPNN.com Bali
Skuad Bali United foto bersama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sejumlah fakta menarik terekam pada pekan kedua Super League 2025-2026.

18 tim beradu untuk menjadi yang terbaik.

Persija Jakarta masih menjadi tim terbaik sejauh ini, dengan menduduki puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Persija memuncaki klasemen dengan enam poin, hasil dari dua kali menang melawan Persita dan Persis Solo.

Fakta yang menarik, lini serang berhasil menyarangkan tujuh gol ke gawang lawan dan belum pernah kebobolan.

Tidak mengherankan skuad Macan Kemayoran begitu dominan dan memimpin para rivalnya di klasemen.

Baca Juga:

Rizky Ridho Cum sius tercatat melepaskan 32 tembakan.

Menariknya, Persija bukan tim paling banyak mencatatkan total tembakan hingga pekan kedua Super League 2025-2026.

Berdasar catatan ILeague, Bali United paling banyak melepaskan tembakan, yakni sebanyak 38 tembakan dalam dua laga terakhir.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persija Super League 2025-2026 Fakta Menarik Super League 2025-2026 Statistik Bali United Dewa United persita persik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

  2. Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi - JPNN.com Bali
    Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi
  3. Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali

    Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU