Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sejumlah fakta menarik terekam pada pekan kedua Super League 2025-2026.

18 tim beradu untuk menjadi yang terbaik.

Persija Jakarta masih menjadi tim terbaik sejauh ini, dengan menduduki puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persija memuncaki klasemen dengan enam poin, hasil dari dua kali menang melawan Persita dan Persis Solo.

Fakta yang menarik, lini serang berhasil menyarangkan tujuh gol ke gawang lawan dan belum pernah kebobolan.

Tidak mengherankan skuad Macan Kemayoran begitu dominan dan memimpin para rivalnya di klasemen.

Rizky Ridho Cum sius tercatat melepaskan 32 tembakan.

Menariknya, Persija bukan tim paling banyak mencatatkan total tembakan hingga pekan kedua Super League 2025-2026.