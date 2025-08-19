JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 06:51 WIB
Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali
Bali United mengumumkan rekrutan baru dari Belanda, mantan gelandang serang klub Eredivisie, Heracles Almelo, Jordy Bruijn, kemarin (18/8). Foto; Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengumumkan rekrutan baru menjelang penutupan bursa transfer Super League 2025-2026, 12 September mendatang.

Dia adalah mantan gelandang serang klub Eredivisie Heracles Almelo, Jordy Bruijn.

Manajemen mengumumkan gelandang 29 tahun ini akan berseragam Bali United selama dua musim ke depan untuk menjaga keseimbangan lini tengah.

Keputusan manajemen dan tim pelatih mendatangkan pemain baru di posisi gelandang lantaran Tim Receveur yang direkrut awal musim dari klub Eredivisie, Almere City, pindah posisi.

Dalam dua laga terakhir, Tim Receveur diplot pelatih Johnny Jansen di posisi bek tengah, menemani Joao Ferrari.

Jordy Bruijn adalah jebolan dari Ajax Youth dan bermain di berbagai kelompok usia muda hingga dipanggil membela Timnas U18 Belanda.

Jordy Bruijn juga pernah membela beberapa tim profesional di Belanda, seperti Heracles Almelo, Heerenveen hingga tim NEC Nijmegen.

Nama klub terakhir itu juga mempertemukan Jordy Bruijn dengan bek kiri Timnas Indonesia saat ini, Calvin Verdonk.

