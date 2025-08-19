JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen

Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen

Selasa, 19 Agustus 2025 – 06:30 WIB
Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen - JPNN.com Bali
Bali United kembali merekrut pemain Belanda berposisi gelandang serang, Jordy Bruijn, dari klub Eredivisie, Heracles Almelo, teman duet bek kiri Timnas Indonesia Calvin Verdonk saat bermain di NEC Nijmegen. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United keranjingan mendatangkan pemain dari Belanda setelah merekrut mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, Johnny Jansen.

Sebelum bursa transfer ditutup, Bali United kembali merekrut pemain Belanda berposisi gelandang serang, Jordy Bruijn.

Pemain sepak bola berusia 29 tahun tersebut datang ke Bali United seusai bermain di Eredivisie, bersama Heracles Almelo.

Baca Juga:

Yang mengejutkan, Jordy Bruijn pernah satu klub dengan bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk di NEC Nijmegen.

Momen kebersamaan Jordy Bruijn dan Calvin Verdonk terjadi pada musim 2020 hingga 2023 sebelum dirinya pindah ke Lebanon bergabung dengan klub Safa Beirut FC.

Rekrutmen gelandang serang baru ini diumumkan CEO Bali United Yabes Tanuri kemarin (18/8).

Baca Juga:

“Setelah berkomunikasi dengan tim pelatih, kami kembali mendatangkan pemain asing tambahan untuk memperkuat komposisi tim di musim ini,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, keputusan mendatangkan pemain baru sesuai kebutuhan tim pelatih.

Sebelum bursa transfer ditutup, Bali United kembali merekrut pemain Belanda berposisi gelandang serang, Jordy Bruijn, dari klub Eredivisie, Heracles Almelo
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Jordy Bruijn Calvin Verdonk NEC Nijmegen Heracles Almelo bursa transfer Super League 2025-2026 Bursa Transfer Super League 2025-2026 Johnny Jansen Eredivisie

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali

    Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng

  2. Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen - JPNN.com Bali
    Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen
  3. Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali

    Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU