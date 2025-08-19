Bali United Rekrut Jordy Bruijn, Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United keranjingan mendatangkan pemain dari Belanda setelah merekrut mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, Johnny Jansen.

Sebelum bursa transfer ditutup, Bali United kembali merekrut pemain Belanda berposisi gelandang serang, Jordy Bruijn.

Pemain sepak bola berusia 29 tahun tersebut datang ke Bali United seusai bermain di Eredivisie, bersama Heracles Almelo.

Yang mengejutkan, Jordy Bruijn pernah satu klub dengan bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk di NEC Nijmegen.

Momen kebersamaan Jordy Bruijn dan Calvin Verdonk terjadi pada musim 2020 hingga 2023 sebelum dirinya pindah ke Lebanon bergabung dengan klub Safa Beirut FC.

Rekrutmen gelandang serang baru ini diumumkan CEO Bali United Yabes Tanuri kemarin (18/8).

“Setelah berkomunikasi dengan tim pelatih, kami kembali mendatangkan pemain asing tambahan untuk memperkuat komposisi tim di musim ini,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, keputusan mendatangkan pemain baru sesuai kebutuhan tim pelatih.