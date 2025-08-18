Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Target pelatih Bali United Johnny Jansen membawa pulang tiga poin dalam lawatannya ke Ternate, Maluku Utara, Jumat (15/8) malam gagal terwujud.

Bali United yang unggul 3 – 2 dari tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha hingga menit akhir laga dipaksa bermain imbang 3 – 3 gegara gol bunuh diri pemain pengganti Rizky Dwi Febrianto.

Gol bunuh diri itu membuat Rizky Dwi yang baru direkrut Bali United dari Persis Solo awal musim syok berat.

Seusai laga, bek kanan asal Jember, Jawa Timur, itu tertunduk lesu.

Langkahnya gontai.

Dua pemain belakang Bali United, Andhika Wijaya dan Bagas Adi segera datang dan memberi semangat Rizky Dwi Febrianto memberi semangat.

Hal serupa dilontarkan winger Bali United Thijmen Goppel yang mencetak dua gol ke gawang Malut United.

Thijmen Goppel berusaha bijaksana menanggapi insiden gol bunuh diri Rizky Dwi.