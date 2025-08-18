JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

Senin, 18 Agustus 2025 – 14:11 WIB
Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali
Bek kanan Bali United Rizky Dwi tertunduk lesu seusai laga setelah mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri saat melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Target pelatih Bali United Johnny Jansen membawa pulang tiga poin dalam lawatannya ke Ternate, Maluku Utara, Jumat (15/8) malam gagal terwujud.

Bali United yang unggul 3 – 2 dari tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha hingga menit akhir laga dipaksa bermain imbang 3 – 3 gegara gol bunuh diri pemain pengganti Rizky Dwi Febrianto.

Gol bunuh diri itu membuat Rizky Dwi yang baru direkrut Bali United dari Persis Solo awal musim syok berat.

Baca Juga:

Seusai laga, bek kanan asal Jember, Jawa Timur, itu tertunduk lesu.

Langkahnya gontai.

Dua pemain belakang Bali United, Andhika Wijaya dan Bagas Adi segera datang dan memberi semangat Rizky Dwi Febrianto memberi semangat.

Baca Juga:

Hal serupa dilontarkan winger Bali United Thijmen Goppel yang mencetak dua gol ke gawang Malut United.

Thijmen Goppel berusaha bijaksana menanggapi insiden gol bunuh diri Rizky Dwi.

Winger Bali United Thijmen Goppel berusaha bijaksana menanggapi insiden gol bunuh diri Rizky Dwi. Dia mengajak para pemain move on menjelang laga berikutnya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Thijmen Goppel bali united Malut United gol bunuh diri Malut United vs Bali United Rizky Dwi Febrianto Super League Super League 2025-2026 Persebaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali
    Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas
  2. Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa

  3. Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU