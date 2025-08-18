JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa

Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:54 WIB
Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa - JPNN.com Bali
Momen penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak gol menit ke-23 ke gawang Malut United yang dikawal Alan Bernandon, Jumat (15/8) lalu. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain asing anyar Bali United Thijmen Goppel tampil ciamik pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam.

Pada laga tersebut, pesepak bola berdarah Belanda ini mencetak dua gol ke gawang Malut United yang dikawal Alan Bernandon.

Dua gol itu lahir pada menit ke-23 dan 90 + 1.

Baca Juga:

Gol pertama menit ke-23 membuat Thijmen Goppel berkesan.

Aksi mantan penggawa ADO Den Haag bermula ketika dirinya berhasil menyerobot bola di antara dua pemain Malut United yang berada di pertahanan terakhir.

Sentuhan awal Thijmen Goppel terjadi pada menit 22.55.

Baca Juga:

Ia langsung berlari cepat meninggalkan pemain belakang Malut United sambil mendribel bola.

Alan Jose Bernardon yang berusaha mengadang pun dengan mudah dilewatinya.

Pemain asing anyar Bali United Thijmen Goppel dengan tenang lalu mendorong bola ke gawang yang sudah kosong melompong pada menit 23.05.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Thijmen Goppel bali united Alan Bernardon Malut United Persebaya Malut United vs Bali United Persebaya vs Bali United gol Super League 2025-2026 gol cepat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali

    Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

  2. Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa - JPNN.com Bali
    Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa
  3. Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU