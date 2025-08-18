Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain asing anyar Bali United Thijmen Goppel tampil ciamik pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam.

Pada laga tersebut, pesepak bola berdarah Belanda ini mencetak dua gol ke gawang Malut United yang dikawal Alan Bernandon.

Dua gol itu lahir pada menit ke-23 dan 90 + 1.

Gol pertama menit ke-23 membuat Thijmen Goppel berkesan.

Aksi mantan penggawa ADO Den Haag bermula ketika dirinya berhasil menyerobot bola di antara dua pemain Malut United yang berada di pertahanan terakhir.

Sentuhan awal Thijmen Goppel terjadi pada menit 22.55.

Ia langsung berlari cepat meninggalkan pemain belakang Malut United sambil mendribel bola.

Alan Jose Bernardon yang berusaha mengadang pun dengan mudah dilewatinya.