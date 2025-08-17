Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel tampil ciamik pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam.

Pada laga tersebut, pesepak bola berdarah Belanda ini mencetak dua gol ke gawang Malut United yang dikawal Alan Bernandon.

Dua gol itu lahir pada menit ke-23 dan 90 + 1.

"Saya sangat senang bisa mencetak dua gol cepat di laga ini.

Semoga ini terus positif untuk ke depannya,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Ia bahkan mengaku sangat terkesan dengan gol pertama yang dicetak di Liga Indonesia.

Gol cepat ke gawang Malut United itu menjadi gol perdananya di kompetisi Indonesia musim ini setelah pekan pertama hanya menjadi pemberi umpan bagi Boris Kopitovic.

"Gol pertama cukup terkesan karena saya berlari cepat sekitar 60 meter, dan itu kelebihanku untuk menyelesaikannya menjadi gol.