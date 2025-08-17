3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor

JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 09:59 WIB
Penyerang sayap Malut United Yakob Sayuri melepaskan tendangan ke arah kiper Bali United Mike Houptmeijer di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 3 - 3. Foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemenangan di depan mata yang diperoleh Bali United saat bertandang ke Ternate, Jumat (15/8) malam buyar seketika.

Gol bunuh diri bek kanan Rizky Dwi Febrianto membuat laga pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, berakhir imbang 3 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke 23, tetapi dibalas dua gol penyerang Malut United, David da Silva menit ke-25 dan 32.

Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-62.

Skuad Serdadu Tridatu bahkan unggul 3 – 2 atas Laskar Kie Raha setelah Thijmen Goppel mencetak gol kedua menit ke-90 + 1.

Namun, kemenangan yang seharusnya diraih Bali United sirna setelah bek kanan Rizky Dwi menjebol gawang sendiri menit ke-90 + 10.

Melihat jalannya pertandingan, Bali United sebenarnya layak menang dibandingkan tuan rumah Malut United.

Mengusung skema 4 – 2 – 3 – 1, permainan Bali United anak asuh Johnny Jansen alias Jo Jansen lebih hidup, menyerang dari semua lini dan tak memberi kesempatan tuan rumah Malut United melakukan counter attack.

Gol bunuh diri bek kanan Rizky Dwi Febrianto membuat laga pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United berakhir imbang
