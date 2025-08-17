3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemenangan di depan mata yang diperoleh Bali United saat bertandang ke Ternate, Jumat (15/8) malam buyar seketika.
Gol bunuh diri bek kanan Rizky Dwi Febrianto membuat laga pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, berakhir imbang 3 – 3.
Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke 23, tetapi dibalas dua gol penyerang Malut United, David da Silva menit ke-25 dan 32.
Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-62.
Skuad Serdadu Tridatu bahkan unggul 3 – 2 atas Laskar Kie Raha setelah Thijmen Goppel mencetak gol kedua menit ke-90 + 1.
Namun, kemenangan yang seharusnya diraih Bali United sirna setelah bek kanan Rizky Dwi menjebol gawang sendiri menit ke-90 + 10.
Melihat jalannya pertandingan, Bali United sebenarnya layak menang dibandingkan tuan rumah Malut United.
Mengusung skema 4 – 2 – 3 – 1, permainan Bali United anak asuh Johnny Jansen alias Jo Jansen lebih hidup, menyerang dari semua lini dan tak memberi kesempatan tuan rumah Malut United melakukan counter attack.

