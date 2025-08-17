JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 09:46 WIB
Mengulik Performa Thijmen Goppel, Mesin Gol Baru Bali United, Agresif - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mengecoh kiper Malut United Alan Bernandon untuk mencetak gol perdana di ajang Super League 2025-2025. Bali United dipaksa bermain imbang tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam dengan skor 3 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United beruntung mendapatkan tanda tangan penyerang sayap berkebangsaan Belanda, Thijmen Goppel.

Selain cepat beradaptasi dengan skema pelatih Johnny Jansen, Thijmen Goppel kini menjadi mesin gol baru skuad Serdadu Tridatu selain striker Boris Kopitovic.

Dalam laga terakhir Bali United kontra Malut United, mantan pemain klub Liga 3 Jerman, SV Wehen Wiesbaden, mencetak dua gol ke gawang Alan Bernandon.

Dua gol itu dicetak Thijmen Goppel pada menit ke-23 dan 90+1.

Sayang kerja keras Thijmen Goppel hanya menghadirkan satu poin setelah Malut United memaksa pertandingan kontra Bali United berakhir imbang 3 – 3.

“Saya senang bisa mencetak gol.

Dua gol ini membuat saya berkesan, tetapi sayang kami gagal meraih kemenangan,” ujar Thijmen Goppel dalam rekaman video yang diunggah akun ILeague.

Berkat performa apiknya itu, Thijmen Goppel berhak menyandang status man of the match alias pemain terbaik pada laga tersebut.

