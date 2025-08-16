Irfan Jaya Sebut Bali United Layak Menang, Gol Bunuh Diri Mengubah Segalanya

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 18:22 WIB
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya merayakan gol bersama Mirza Mustafic di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) kemarin.

bali.jpnn.com, TERNATE - Penyerang sayap Irfan Jaya mengatakan Bali United layak menang dibandingkan tuan rumah Malut United pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) kemarin.

Bukan hanya karena mendominasi pertandingan, tetapi juga karena mental pemain Bali United lebih baik dari tuan rumah.

Namun, gol bunuh diri Rizky Dwi Febrianto pada menit ke-90 + 10, membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 3 – 3.

“Pertandingan berjalan sangat seru.

Seharusnya kami bisa meraih poin penuh, tetapi harus kebobolan di menit akhir,” ujar Irfan Jaya dilansir dari lama klub.

Mantan pemain PSM Makassar, Persebaya dan PSS Sleman ini pun teringat momen laga Bali United kontra Persik Kediri, pekan lalu.

“Pekan sebelumnya kami mencetak gol di menit akhir dan kini kebobolan di menit akhir,” imbuh Irfan Jaya.

Menurut Irfan Jaya, selama pertandingan masih berlangsung, segala sesuatu bisa terjadi di dalam arena pertandingan.

Penyerang sayap Irfan Jaya mengatakan Bali United layak menang dibandingkan tuan rumah Malut United pada laga pekan kedua Super League 2025-2026
