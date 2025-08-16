Jo Jansen Puji Kecerdikan Hendri Susilo, Transisi Permainan Malut United Ngeri

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 18:08 WIB
Para pemain Bali United merayakan gol yang dicetak penyerang sayap Thijmen Goppel di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 3 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen tak sungkan memuji kecerdikan juru taktik Malut United Hendri Susilo lantaran berhasil menahan imbang Bali United di Stadion Kie Raha, Ternate, kemarin (15/8) malam.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, taktik transisi permainan cepat yang diterapkan Hendri Susilo berhasil membuat pertandingan berakhir imbang.

“Secara tim mereka (Malut United) bagus, terutama dalam transisi permainan yang mereka lakukan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Yang membuat Jo Jansen salut, para pemain Malut United bermain kompak sebagai tim, bukan individu per individu meski mereka adalah para pemain bintang di Super League 2025-2026.

Oleh karena itu, bagi Jo Jansen, laga menghadapi Malut United adalah momentum yang luar biasa mengingat komposisi skuad mereka musim ini cukup mewah.

“Bukan hanya satu atau dua pemain, secara tim mereka luar biasa,” imbuh mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini.

Mantan pelatih gelandang Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, ini juga memberi pujian dua gol cepat penyerang Malut United David da Silva menit ke-25 dan 32.

Gol mantan striker Persib Bandung menjadi jawaban atas kualitas individus sang striker setelah sebelumnya Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke-23.

