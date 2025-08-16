JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat

Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 08:28 WIB
Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Malut United Yakob Sayuri melepaskan tendangan ke arah kiper Bali United Mike Houptmeijer di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 3 - 3. Foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Hendri Susilo bersyukur Malut United mampu memetik poin, tidak sampai menelan kekalahan saat menjamu Bali United pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam.

Menurut Hendri Susilo, hasil imbang 3 – 3 yang diperoleh Malut United kontra Bali United cukup adil karena Laskar Kie Raha bekerja keras hingga laga terakhir.

"Saya mengapresiasi kerja keras pemain selama 90 menit di lapangan.

Baca Juga:

Kami patut bersyukur dengan hasil imbang ini mengingat lawan adalah tim bagus,” ujar Hendri Susilo dilansir dari Antara.

Bali United unggul lebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke-23.

Namun, dominasi Bali United berhasil diimbangi tuan rumah Malut United yang kembali mengandalkan taktik counter attack pada laga kemarin.

Baca Juga:

Penyerang Malut United yang baru didatangkan dari Persib Bandung David da Silva berhasil mencetak brace cepat menit ke-25 dan 32.

Pada babak kedua, Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-62.

Pelatih Hendri Susilo bersyukur Malut United mampu memetik poin, tidak sampai menelan kekalahan saat menjamu Bali United di Stadion Kie Raha, kemarin malam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Hendri Susilo Malut United bali united Super League Malut United vs Bali United Super League 2025-2026 Stadion Kie Raha Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat - JPNN.com Bali
    Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat
  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Ada Masalah di Menit Akhir - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Ada Masalah di Menit Akhir

  3. Bali United Bikin Malut United tak Berkutik, Layak Menang, Taktik Jo Jansen Keren - JPNN.com Bali

    Bali United Bikin Malut United tak Berkutik, Layak Menang, Taktik Jo Jansen Keren

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU