Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Hendri Susilo bersyukur Malut United mampu memetik poin, tidak sampai menelan kekalahan saat menjamu Bali United pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam.

Menurut Hendri Susilo, hasil imbang 3 – 3 yang diperoleh Malut United kontra Bali United cukup adil karena Laskar Kie Raha bekerja keras hingga laga terakhir.

"Saya mengapresiasi kerja keras pemain selama 90 menit di lapangan.

Kami patut bersyukur dengan hasil imbang ini mengingat lawan adalah tim bagus,” ujar Hendri Susilo dilansir dari Antara.

Bali United unggul lebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke-23.

Namun, dominasi Bali United berhasil diimbangi tuan rumah Malut United yang kembali mengandalkan taktik counter attack pada laga kemarin.

Penyerang Malut United yang baru didatangkan dari Persib Bandung David da Silva berhasil mencetak brace cepat menit ke-25 dan 32.

Pada babak kedua, Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-62.