Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Ada Masalah di Menit Akhir

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 08:03 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya tiga poin di depan mata hilang dalam sekejap, Jumat (15/8) malam saat Serdadu Tridatu ditahan tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya tiga poin di depan mata hilang dalam sekejap, Jumat (15/8) malam.

Bali United yang unggul dari tuan rumah Malut United hingga menit ke-90 + 9 di Stadion Kie Raha, Ternate, dipaksa bermain imbang 3 – 3 gegara gol bunuh diri bek kanan Rizky Dwi menit ke-90 + 10.

“Saya pikir hasil mengecewakan seperti pekan sebelumnya kehilangan poin penuh.

Pekan lalu kami mencetak gol di menit akhir dan pekan ini kami kebobolan di menit akhir,” ujar Jo Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut mantan pelatih PEC Zwolle ini, Ricky Fajrin Cum Sius mendominasi pertandingan sejak menit awal laga.

Skuad Serdadu Tridatu bahkan unggul lebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke-23.

Namun, dominasi Bali United berhasil diimbangi tuan rumah Malut United yang kembali mengandalkan taktik counter attack pada laga kemarin.

Hasilnya, penyerang Malut United David da Silva berhasil mencetak brace cepat menit ke-25 dan 32.

