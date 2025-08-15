Bali United Bikin Malut United tak Berkutik, Layak Menang, Taktik Jo Jansen Keren

JPNN.com

Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:59 WIB
Bek kanan Bali United Rizky Dwi tertunduk lesu seusai menggagalkan kemenangan tim atas tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam. Rizky Dwi berjalan gontai dan ditenangkan dua pemain belakang Bali United, Andhik Wijaya dan Bagas Adi seusai pertandingan. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, TERNATE - Kemenangan di depan mata yang diperoleh Bali United saat bertandang ke Ternate, Jumat (15/8) malam buyar seketika.

Gol bunuh diri bek kanan Rizky Dwi Febrianto membuat laga pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, berakhir imbang 3 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Thijmen Goppel menit ke 23, tetapi dibalas dua gol penyerang Malut United, David da Silva menit ke-25 dan 32.

Baca Juga:

Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-62.

Skuad Serdadu Tridatu bahkan unggul 3 – 2 atas Laskar Kie Raha setelah Thijmen Goppel mencetak gol kedua menit ke-90 + 1.

Namun, kemenangan yang seharusnya diraih Bali United sirna setelah bek kanan Rizky Dwi menjebol gawang sendiri menit ke-90 + 10.

Baca Juga:

Melihat jalannya pertandingan, Bali United sebenarnya layak menang dibandingkan tuan rumah Malut United.

Mengusung skema 4 – 2 – 3 – 1, permainan Bali United anak asuh Johnny Jansen alias Jo Jansen lebih hidup, menyerang dari semua lini dan tak memberi kesempatan tuan rumah Malut United melakukan counter attack.

