Gol Bunuh Diri Rizky Dwi Bikin Bali United Batal Menang, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, TERNATE - Target pelatih Bali United Johnny Jansen membawa pulang tiga poin dalam lawatannya ke Ternate, Maluku Utara, Jumat (15/8) malam gagal terwujud.

Bali United yang unggul 3 – 2 dari tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha hingga menit akhir laga dipaksa bermain imbang 3 – 3 gegara gol bunuh diri pemain pengganti Rizky Dwi Febrianto.

Hasil imbang ini membuat Bali United tertahan di peringkat kesembilan klasemen Super League 2025-2026 dengan dua poin.

Malut United di lain sisi menggeser posisi Persib untuk memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan empat poin.

Seperti diprediksi sejak awal pertandingan, Bali United menjadi lawan tangguh bagi Malut United yang bertabur bintang.

Bali United bermain lepas dan rileks meski tampil di depan suporter lawan.

Skema 4 – 2 – 3 – 1 yang disiapkan Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen, cukup efektif meredam gaya permainan Malut United.

Pemain termahal Super League 2025-2026 milik Bali United Thijmen Goppel membuktikan kapasitasnya dengan mencetak gol perdana menit ke-23.