Jo Jansen Blak-blakan Sebut 5 Pemain Malut United yang Patut Diwaspadai, Berbahaya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:43 WIB
Bek kanan Bali United Andhika Wijaya berduel dengan pemain PSM Makassar Yakob Sayuri saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Batakan, Balikpapan, musim lalu. Foto: Media Bali United

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United siap berduel melawan tuan rumah Malut United laga pekan kedua Super League 2025-2026, Jumat (15/8).

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen bahkan secara khusus meminta pemain Bali United mewaspadai pergerakan lima pemain inti Malut United.

Sebut saja Ciro Alves, Tyronne del Pino, David da Silva hingga Gustavo Franca yang menjadi pelengkap kekuatan mereka musim ini.

Malut United juga memiliki Yakob dan Yance Sayuri yang menjadi kekuatan mereka di sisi flank terutama transformasi permainan di musim ini.

“Ya, bisa dikatakan Ciro, David, Tyronne dan Sayuri bersaudara harus kami antisipasi terutama saat perubahan transisi dari mereka,” ujar Jo Jansen dilansir dari laman klub.

“Ketika kami kehilangan bola tentu harus pertahanan akan kami perkuat.

Saat kami punya bola tentu akan membangun peluang ke gawang mereka untuk mencetak gol,” imbuh Jo Jansen.

