5 Fakta Menarik Duel Malut United vs Bali United: Duel Tim Kandidat Juara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi duel big match tersaji pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 antara tuan rumah Malut United kontra Bali United.

Duel menarik itu akan berlangsung di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Kedua tim sama-sama mengusung kemenangan, terutama bagi Bali United yang pada pekan perdana Super League dipaksa bermain imbang oleh Persik Kediri.

Malut United di lain sisi mengincar kemenangan kedua musim ini untuk mempertahankan posisinya di klasemen Super League 2025-2026.

Berikut sejumlah fakta menarik menjelang duel Malut United kontra Bali United, Jumat malam ini:

1. Tensi Tinggi

Pertandingan antara Malut United dan Bali United diprediksi akan menghadirkan permainan cepat dan terbuka, penuh dengan peluang.

Oleh karena itu, Bali United harus bermain sabar dan mengantisipasi kecepatan transisi Malut United untuk mengamankan poin penuh.