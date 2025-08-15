Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Hendri Susilo mengatakan kemenangan yang diraih Malut United pada laga perdana Super League 2025-2026 kontra Dewa United pekan lalu menjadi bumerang bagi tim.

Menurut Hendri Susilo, kemenangan melawan tim kuat seperti Dewa United membuat tim lain memperhatikan gaya permainan Malut United, tak terkecuali dengan Bali United.

Bali United, kata Hendri Susilo, pasti telah mempelajari gaya permainan Malut United dan mencari celah mengalahkan timnya di kandang sendiri.

"Memang sejak kami bisa menang melawan Dewa United, pasti Malut (United) langsung tersorot.

Kemarin saat melawan Dewa (United), kami menggunakan taktikal attacking counter, nah pasti sudah dipelajari lawan,” ujar Hendri Susilo dilansir dari Ileague.

“Oleh karena itu, kami menyiapkan plan A atau B, kalau tidak jalan menggunakan plan C," imbuh Hendri Susilo.

Hendri Susilo patut resah setelah melihat hasil pertemuan musim lalu.

Pada pertemuan musim lalu di Stadion Sultan Agung, Bantul, Bali United berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 4 – 1.