JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter

Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:44 WIB
Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter - JPNN.com Bali
Menurut Hendri Susilo, kemenangan melawan tim kuat seperti Dewa United membuat tim lain memperhatikan gaya permainan Malut United, tak terkecuali Bali United yang menjadi lawannya, Jumat (30/8) malam ini. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Hendri Susilo mengatakan kemenangan yang diraih Malut United pada laga perdana Super League 2025-2026 kontra Dewa United pekan lalu menjadi bumerang bagi tim.

Menurut Hendri Susilo, kemenangan melawan tim kuat seperti Dewa United membuat tim lain memperhatikan gaya permainan Malut United, tak terkecuali dengan Bali United.

Bali United, kata Hendri Susilo, pasti telah mempelajari gaya permainan Malut United dan mencari celah mengalahkan timnya di kandang sendiri.

Baca Juga:

"Memang sejak kami bisa menang melawan Dewa United, pasti Malut (United) langsung tersorot.

Kemarin saat melawan Dewa (United), kami menggunakan taktikal attacking counter, nah pasti sudah dipelajari lawan,” ujar Hendri Susilo dilansir dari Ileague.

“Oleh karena itu, kami menyiapkan plan A atau B, kalau tidak jalan menggunakan plan C," imbuh Hendri Susilo.

Baca Juga:

Hendri Susilo patut resah setelah melihat hasil pertemuan musim lalu.

Pada pertemuan musim lalu di Stadion Sultan Agung, Bantul, Bali United berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 4 – 1.

Menurut Hendri Susilo, kemenangan melawan tim kuat seperti Dewa United membuat tim lain memperhatikan gaya permainan Malut United, tak terkecuali Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Hendri Susilo Malut United bali united suporter Malut United vs Bali United Super League 2025-2026 Dewa United Taktik Malut United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter - JPNN.com Bali
    Hendri Susilo Resah Taktik Malut United Terbaca Bali United, Sentil Suporter
  2. Legiun Asing Malut United Mengerikan, Gelandang Bali United Merespons Begini - JPNN.com Bali

    Legiun Asing Malut United Mengerikan, Gelandang Bali United Merespons Begini

  3. Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU