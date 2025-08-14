JPNN.com

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:41 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic berduel dengan pemain Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu. Mirza Mustafic siap berduel melawan pemain asing Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, TERNATE - Bali United sangat serius menghadapi laga pekan kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Skuad Bali United tak silau dengan kekuatan tim tuan rumah yang bermaterikan pemain kelas satu.

Musim ini Malut United diperkuat legiun asing berkualitas.

Mereka adalah mayoritas mantan pemain Persib Bandung yang musim lalu memberikan gelar juara Liga 1 untuk skuad Pangeran Biru.

Ada Ciro Alves, David da Silva, Tyronne del Pino, hingga Gustavo Franca.

Ciro Alves dan David Alves bahkan menjadi pemain penting Malut United saat membekuk tuan rumah Dewa United 3 – 1 pekan lalu.

Namun, gelandang asing Bali United Mirza Mustafic tak silau dengan kekuatan Malut United.

Kebetulan Mirza Mustafic hampir pasti berduel dengan legiun asing Malut United, seperti Tyronne del Pino yang bermain di lini tengah.

Gelandang Bali United Mirza Mustafic optimistis pelatih Jo Jansen, sapaan akrabnya telah menyiapkan strategi dan taktik menghadapi Malut United.
  Legiun Asing Malut United Mengerikan, Gelandang Bali United Merespons Begini
