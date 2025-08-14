JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack

Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:04 WIB
Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen alias Jo Jansen mengawasi latihan skuad Serdadu Tridatu di Makassar, Kamis (14/8) pagi. Bali United siap menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Johnny Jansen punya catatan penting menjelang duel pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Salah satu yang paling disorot adalah gaya permainan Malut United pada laga pertama pekan lalu saat melawan Dewa United.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen, pemain Malut United sukses melakukan perubahan transisi permainan yang apik.

Baca Juga:

Meski gawang Alan Bernandon jadi sasaran barisan penyerang Dewa United, memaksa pemain Malut United bertahan total, tetapi anak asuh pelatih Hendri Susilo sukses melakukan counter attack cepat.

Safrudin Tahar Cum sius juga menampilkan permainan atraktif dan sportif.

Meski berstatus tim tamu, Malut United tak merasa inferior saat menghadapi tuan rumah, Dewa United.

Baca Juga:

“Mereka memiliki transisi yang begitu bagus ketika lawan kehilangan bola.

Mereka bisa berlari dengan cepat dari sisi pemain belakang,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen, pemain Malut United sukses melakukan perubahan transisi permainan yang apik saat melawan Dewa United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jo Jansen Johnny Jansen bali united Malut United Malut United vs Bali United Super League 2025-2026 transisi permainan counter attack Dewa United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack - JPNN.com Bali
    Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack
  2. Perjalanan Skuad Bali United ke Ternate Melelahkan, Jo Jansen Berkabar - JPNN.com Bali

    Perjalanan Skuad Bali United ke Ternate Melelahkan, Jo Jansen Berkabar

  3. Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi - JPNN.com Bali

    Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU