Jo Jansen Tiru Taktik Malut United, Sentil Transisi Permainan & Counter Attack

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Johnny Jansen punya catatan penting menjelang duel pekan kedua Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Salah satu yang paling disorot adalah gaya permainan Malut United pada laga pertama pekan lalu saat melawan Dewa United.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen, pemain Malut United sukses melakukan perubahan transisi permainan yang apik.

Meski gawang Alan Bernandon jadi sasaran barisan penyerang Dewa United, memaksa pemain Malut United bertahan total, tetapi anak asuh pelatih Hendri Susilo sukses melakukan counter attack cepat.

Safrudin Tahar Cum sius juga menampilkan permainan atraktif dan sportif.

Meski berstatus tim tamu, Malut United tak merasa inferior saat menghadapi tuan rumah, Dewa United.

“Mereka memiliki transisi yang begitu bagus ketika lawan kehilangan bola.

Mereka bisa berlari dengan cepat dari sisi pemain belakang,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.