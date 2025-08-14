Perjalanan Skuad Bali United ke Ternate Melelahkan, Jo Jansen Berkabar

bali.jpnn.com, TERNATE - Skuad Bali United langsung terbang ke Ternate, Maluku Utara, Kamis (14/8) sore seusai sehari menginap di Makassar, Sulawesi Selatan, dan menggelar latihan pagi tadi.

Pasukan Johnny Jansen bertolak ke Ternate untuk persiapan menghadapi tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Jumat (15/8) malam pukul 21.00 WIT atau 20.00 WITA.

Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen mengatakan persiapan tim Bali United di Makassar, berjalan dengan baik dan lancar, meski terkesan melelahkan.

Mantan pelatih PEC Zwolle berharap anak asuhnya mampu menuai hasil positif dalam lawatan tandang ke kandang Malut United.

Apalagi melihat kesiapan dan gaya permainan Bali United yang sudah mulai terbentuk secara matang di pekan kedua ini.

“Jika melihat dari laga melawan Persik Kediri lalu, kami membuat banyak peluang.

Kami membawa bola bermain satu dua untuk menciptakan peluang dan itu juga berhasil saat pramusim lalu,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Oleh karena itu, kami akan mencoba kembali bermain dengan gaya bermain kami di laga besok malam melawan Malut United,” imbuhnya.