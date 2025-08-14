Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi

bali.jpnn.com, TERNATE - Gelandang asing Bali United Mirza Mustafic blak-blakan buta kekuatan Malut United menjelang kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 20.00 WITA atau 21.00 WIT.

Pemain Timnas Luxembourg ini mengaku tidak memahami penuh kekuatan Malut United yang tampil gemilang saat menggilas Dewa United 3 – 1 pekan lalu.

“Saya baru tahu sedikit tentang mereka, tetapi saya akan berikan yang terbaik di sana,” ujar Mirza Mustafic dilansir dari laman klub.

Mirza Mustafic optimistis Bali United bisa memberikan perlawanan setelah melihat kualitas tim pada laga perdana Super League 2025-2026 pekan lalu.

Bali United tampil dominan saat menghadapi Persik Kediri.

Bali United tak hanya unggul penguasaan bola, tetapi juga jumlah tembakan ke gawang, passing, umpan crossing hingga kreasi peluang.

Oleh karena itu, Mirza Mustafic optimistis Bali United mampu memberi perlawanan saat bentrok melawan Malut United.

“Soal hasil di laga pertama tentu berbeda, tetapi saya akan berikan yang terbaik untuk hasil bagus di laga melawan Malut United,” kata Mirza Mustafic.