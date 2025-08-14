Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League

bali.jpnn.com, TERNATE - Laga pekan perdana Super League 2025-2026 telah berakhir.

18 tim kini bersiap berlaga pada pekan kedua yang mulai bergulir Jumat (15/8) besok.

Bali United dijadwalkan menantang tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, pukul 20.00 WIT.

Target Bali United adalah meraih poin di kandang lawan setelah pada laga perdana bermain seri melawan Persik Kediri.

Namun, target Bali United bukan perkara mudah.

Pasalnya, Malut United dalam performa menawan setelah pada laga pekan pertama mengalahkan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium dengan skor 3 – 1.

Kunci kemenangan Malut United bukan hanya dari para pemain, tetapi sang pelatih Hendri Susilo.

Racikan maut pelatih lokal satu-satunya di Super League 2025-2026 ini cukup ampuh meredam taktik pelatih kelas dunia milik Dewa United, Jan Olde Riekerink.