JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:10 WIB
Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Mirza Mustafic duel kontra pemain Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu. Mirza kini fokus membantu tim melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang Timnas Luxembourg Mirza Mustafic bangga debut bersama Bali United pada ajang Super League 2025-2026 kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8).

Mantan pemain FK Sarajevo itu tampil selama 76 menit sebelum digantikan gelandang muda Kadek Agung.

Aksinya di lini tengah begitu ciamik membuat laga berjalan menarik dan enak ditonton.

Baca Juga:

Sebelum Mirza Mustafic ditarik keluar lapangan, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.

Namun, dua menit setelah Mirza Mustafic keluar pertandingan, gawang Bali United kebobolan gegara gol Telmo Castanheira.

Beruntung Bali United berhasil membalas pada menit ke-90+6 berkat gol yang dicetak Boris Kopitovic.

Baca Juga:

Mirza Mustafic bersyukur meski bermain imbang pada laga debutnya.

Menurut Mirza Mustafic, tim Bali United sudah bermain bagus dengan menciptakan banyak peluang, hanya memang gol kemenangan belum berpihak pada Serdadu Tridatu.

Gelandang Timnas Luxembourg Mirza Mustafic bangga debut bersama Bali United pada ajang Super League 2025-2026 kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mirza Mustafic Timnas Luxembourg FJ Sarajevo bali united Malut United Malut United vs Bali United debut Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali
    Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United
  2. Jo Jansen Boyong 22 Pemain ke Ternate, Melelahkan, Puji Kekuatan Malut United - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong 22 Pemain ke Ternate, Melelahkan, Puji Kekuatan Malut United

  3. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU