Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang Timnas Luxembourg Mirza Mustafic bangga debut bersama Bali United pada ajang Super League 2025-2026 kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8).

Mantan pemain FK Sarajevo itu tampil selama 76 menit sebelum digantikan gelandang muda Kadek Agung.

Aksinya di lini tengah begitu ciamik membuat laga berjalan menarik dan enak ditonton.

Sebelum Mirza Mustafic ditarik keluar lapangan, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.

Namun, dua menit setelah Mirza Mustafic keluar pertandingan, gawang Bali United kebobolan gegara gol Telmo Castanheira.

Beruntung Bali United berhasil membalas pada menit ke-90+6 berkat gol yang dicetak Boris Kopitovic.

Mirza Mustafic bersyukur meski bermain imbang pada laga debutnya.

Menurut Mirza Mustafic, tim Bali United sudah bermain bagus dengan menciptakan banyak peluang, hanya memang gol kemenangan belum berpihak pada Serdadu Tridatu.