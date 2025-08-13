Jo Jansen Boyong 22 Pemain ke Ternate, Melelahkan, Puji Kekuatan Malut United

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:53 WIB
Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen memboyong 22 pemain untuk persiapan laga melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 20.00 WIT. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen langsung bergerak menyiapkan laga pekan kedua Super League 2025-2026.

Jo Jansen, sapaan akrabnya, memboyong 22 pemain untuk persiapan laga melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8) malam pukul 20.00 WIT.

Rombongan skuad Bali United dilaporkan terbang melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Rabu (13/8) sore menuju Makassar, Sulawesi Selatan.

Setiba di Makassar, Ricky Fajrin Cum sius tak langsung berangkat ke Ternate, melainkan menginap sehari untuk persiapan latihan Kamis (14/8) pagi.

Skuad Serdadu Tridatu kembali terbang menuju Kamis (14/8) sore, untuk persiapan laga melawan Malut United, Jumat (15/8) malam.

Perjalanan panjang nan melelahkan ini membuat Jo Jansen syok.

“Ini jadi pengalaman pertama saya ke Malut.

Saya harus terbang ke Makassar dan latihan di sana lalu terbang ke Ternate untuk bertanding melawan mereka,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

