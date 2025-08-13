Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 08:32 WIB
Skuad Bali United foto bersama sebelum laga kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Meski Bali United hanya meraih satu poin, tetapi dua pemain tampil impresif pada laga kontra Persik. Keduanya adalah Tim Receveur dan Joao Ferrari. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United gagal meraih tiga poin saat menantang Persik Kediri pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu.

Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6 melalui striker haus gol Boris Kopitovic memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Meski hanya meraih satu poin, dua pemain tampil impresif pada laga tersebut.

Keduanya kebetulan bermain di posisi bek tengah, yakni Tim Receveur dan Joao Ferrari.

Tim Receveur yang posisi aslinya adalah seorang gelandang, tetapi dipasang Johnny Jansen sebagai bek tengah masuk dalam daftar top successful passes pekan pertama Super League.

Tim Receveur mencetak 66 successful passes, setara dengan pencapaian gelandang Dewa United, Alexis Messidoro.

Meski Bali United hanya meraih satu poin, tetapi dua pemain tampil impresif pada laga kontra Persik. Keduanya adalah Tim Receveur dan Joao Ferrari
