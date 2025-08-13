Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker Timnas U23 Indonesia Jens Raven akhirnya debut bersama Bali United.

Pelatih Johnny Jansen menurunkan mantan pemain FC Dordrecht U21 itu pada menit ke-76 saat Bali United menantang Persik Kediri pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu.

Jens Raven masuk lapangan menggantikan posisi penyerang sayap Irfan Jaya.

Skema Bali United pun berubah setelah Jens Raven masuk lapangan, dari 4 – 3 – 3 menjadi 4 – 4 – 2.

Jens Raven dan Boris Kopitovic didapuk menjadi penyerang Bali United.

Hasilnya signifikan. Meski Jens Raven gagal mencetak gol, tetapi sang kompatriot Boris Kopitovic berhasil menjebol gawang Persik pada menit ke-90 + 6.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

“Kami bermain bagus meski hasil akhir imbang 1-1 dari target menang.