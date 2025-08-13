JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

Rabu, 13 Agustus 2025 – 08:10 WIB
Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen menurunkan mantan pemain FC Dordrecht U21 itu pada menit ke-76 saat Bali United menantang Persik Kediri pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu. Foto: Instagram @jensraven9

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker Timnas U23 Indonesia Jens Raven akhirnya debut bersama Bali United.

Pelatih Johnny Jansen menurunkan mantan pemain FC Dordrecht U21 itu pada menit ke-76 saat Bali United menantang Persik Kediri pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu.

Jens Raven masuk lapangan menggantikan posisi penyerang sayap Irfan Jaya.

Baca Juga:

Skema Bali United pun berubah setelah Jens Raven masuk lapangan, dari 4 – 3 – 3 menjadi 4 – 4 – 2.

Jens Raven dan Boris Kopitovic didapuk menjadi penyerang Bali United.

Hasilnya signifikan. Meski Jens Raven gagal mencetak gol, tetapi sang kompatriot Boris Kopitovic berhasil menjebol gawang Persik pada menit ke-90 + 6.

Baca Juga:

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

“Kami bermain bagus meski hasil akhir imbang 1-1 dari target menang.

Meski Jens Raven gagal mencetak gol, tetapi sang kompatriot Boris Kopitovic berhasil menjebol gawang Persik pada menit ke-90 + 6.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jens Raven bali united persik Persik Kediri debut Johnny Jansen Boris Kopitovic Malut United Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali
    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol
  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU