Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:36 WIB
Kiper Bali United Mike Houptmeijer melakukan aksi penyelamatan saat laga Bali United kontra Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Mike Houptmeijer melakukan dua kali penyelamatan, sementara penjaga gawang Persik Leo Navacchio melakukan delapan kali.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan perdana Super League 2025-2026 telah berakhir.

Ada sejumlah catatan menarik yang terjadi pada pekan perdana Super League, yakni aksi gemilang sejumlah kiper saat menjaga gawangnya dari kebobolan.

Laga Bali United kontra Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) paling menyita perhatian pencinta sepak bola tanah air.

Pasalnya, kedua kesebelasan sama-sama mengandalkan kiper asing, Bali United bersama Mike Houptmeijer asal Belanda, sementara Persik dengan Leo Navacchio dari Brasil.

Sejumlah aksi ciamik diperagakan kedua kiper dari kedua kesebelasan.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada kiper Persik Leo Navacchio yang diberondong para penyerang Bali United sepanjang pertandingan.

Namun, dari 25 kali tembakan yang dilepaskan pemain Bali United, hanya sembilan yang mengarah ke gawang Leo Navacchio, satu di antaranya menjadi gol.

Itu artinya Leo Navacchio melakukan delapan kali penyelamatan gemilang yang membuat gawang Persik tidak sampai kebanjiran gol.

Laga Bali United kontra Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) paling menyita perhatian pencinta sepak bola tanah air dengan aksi sang kiper
