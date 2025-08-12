Pekan 1 Super League Sedot 89.997 Penonton, Laga Bali United vs Persik Masuk Daftar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan perdana Super League 2025-2026 telah berakhir.

Pekan ini Super League memasuki pekan kedua.

Yang mengejutkan kompetisi Super League, branding baru Liga 1, menjadi magnet bagi pecinta sepak bola tanah air.

Fakta ini terbukti dari jumlah penonton yang hadir langsung ke venue pertandingan pada laga perdana Super League pekan lalu.

Otoritas ILeague mencatat, jumlah penonton pada pekan perdana Super League 2025-2026 menembus 89.997 penonton.

Laga Bali United kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, mencatatkan jumlah penonton terbanyak keempat pekan perdana Super League.

ILeague mencatat jumlah penonton pada laga tersebut mencapai 10.382 penonton, dengan okupansi stadion 57 persen, terbanyak keempat di semua laga pekan lalu.

“Suksma semeton yang hadir dan membawa atmosfer Stadion Kapten Dipta bergemuruh dan menyala.