Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6 melalui sang striker Boris Kopitovic.

Boris Kopitovic pun angkat bicara seusai mencetak gol perdana untuk Bali United musim ini.

“Saya tidak ingin fokus berapa banyak gol yang saya cetak musim ini. Saya punya target lain,” ujar Boris Kopitovic dilansir dari laman klub.

Boris Kopitovic didatangkan Bali United dari klub Liga Singapura, Tampines Rovers, setelah berkarier selama lima tahun di negara kota itu.

Statistik Boris Kopitovic cukup impresif.