Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

Selasa, 12 Agustus 2025 – 08:07 WIB
Kiper Persik Leo Navacchio tampil luar biasa saat pekan perdana Super League 2025-2026 menandatang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga pekan pertama Super League 2025-2026 telah berakhir.

Target Bali United merebut tiga poin gagal terwujud setelah dipaksa bermain imbang Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) lalu.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6 melalui striker haus gol Boris Kopitovic memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Pujian khusus layak diberikan kepada kiper Persik Kediri Leo Navacchio.

Penjaga gawang asal Brasil itu tercatat delapan kali sukses menggagalkan serangan lini serang Bali United.

Pemain Bali United sendiri sepanjang laga melepaskan 25 kali tembakan, sembilan di antaranya mengarah ke gawang Leo Navacchio.

