Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6 melalui striker haus gol Boris Kopitovic memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Menurut Boris Kopitovic, hasil imbang ini patut disyukuri mengingat laga kemarin adalah pertandingan perdana Super League musim 2025-2026.

Mantan penyerang klub Liga Singapura, Tampines Rovers itu, menilai Bali United berhasil menguasai pertandingan dengan melakukan banyak peluang di depan gawang Persik.

“Menurut saya situasi pertandingan sudah milik kami dengan menekan gawang lawan dan terus menyerang.

Dukungan suporter di stadion juga memberikan aura positif terhadap kami yang berada di lapangan,” ujar Boris Kopitovic dilansir dari laman klub.